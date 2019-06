Nürnberg kann Rap. Beim "HipHop Garden"-Festival feierten am Samstag gut 11.000 Besucher mit dem "Afrob Soundsystem", dem "Beginner Soundsystem" und Marsimoto. Die Macher sprechen von einem "furiosen Start" in den Festival-Sommer am Flughafen, schon nächste Woche geht es mit dem 90er-Jahre-Festival weiter. Die Bilder vom Airport! © Thomas Hahn / werk :b events