Jetzt wird gestapelt: 15. Stapler-Cup erneut in Nürnberg

Bei der Regionalmeisterschaft treten 150 Teilnehmer gegeneinander an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Können sind gefragt beim 15. Stapler-Cup der Firma Ernst Müller Fördertechnik am Samstag, 29. Juni. Sieben Frauen und 142 Männer zeigen ihr Können im Staplerfahren - die drei besten Teilnehmer dürfen zum deutschlandweiten Wettbewerb nach Aschaffenburg.

Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Können sind beim 15. Stapler-Cup gefragt. © Horst Linke



Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Können sind beim 15. Stapler-Cup gefragt. Foto: Horst Linke



Bei dem Entscheid in Nürnberg gehen Profis aus ganz Nordbayern an den Start. Michael Ernst, Geschäftsführer bei Ernst Müller, sagt: "Mithilfe unterschiedlicher Staplermodelle müssen auf verschiedenen Parcours logistische, aus dem Arbeitsalltag der Fahrer abgeleitete Aufgaben in Bestzeit absolviert werden. Zum Beispiel sollen mit der Gabel Reifen aufgenommen und gestapelt werden oder Schaumstoffformen in ein Gestell gepuzzelt werden."

111 Fahrer, drei Parcours: So war der Stapler-Cup 2014

Eine reine Spaß-Veranstaltung sei der Cup aber nicht. Das oberste Ziel sei die Einhaltung aller arbeitsplatzrelevanten Sicherheitsvorschriften. Ernst verdeutlicht: "Erklärte Absicht des Stapler-Cups ist es, durch das Training einer besonders aufmerksamen und umsichtigen Fahrweise zur Vermeidung von Unfällen in Lagern und Logistikbetrieben beizutragen."

Bei der Nürnberger Regionalmeisterschaft ist traditionell ein starkes Teilnehmerfeld mit dabei. So kommt zum Beispiel Jörg Klößinger, der seit Jahren Führende der Gesamtrangliste aller deutschen Staplerfahrer, aus Nürnberg. Der Stapler-Cup ist eine Herausforderung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer - und für die Zuschauer ein unterhaltsames Spektakel. Der 15. Stapler-Cup am 29. Juni steht unter dem Motto "Rummelplatz". Kinder dürfen sich auf Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Kinderkarussell und mehr freuen, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung auf dem Gelände der Firma Müller beginnt um 9 Uhr, gegen 16 Uhr ist die Siegerehrung geplant.

nn