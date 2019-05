Juwelier im Röthenbach Center beraubt

NÜRNBERG - Einbruch bei einem Juwelier in Röthenbach: In den frühen Morgenstunden haben Unbekannte am Donnerstag das Geschäft "Wogs Collection Juwelier" im Röthenbacher Einkaufszentrum an der Dombühler Straße heimgesucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2.45 Uhr schlugen der oder die Täter eine Scheibe des Einkaufszentrums ein und gelangten so ins Gebäude. Dort schlugen sie Löcher in die Scheibe des Juwelierladens, angelten aus der Auslage Schmuckstücke für mehrere Tausend Euro und flüchteten mit der Beute. Die Kripo ermittelt. Mögliche Zeugen, die zur Tatzeit am Einkaufszentrum verdächtig wirkende Vorgänge beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0911/2112-33 33 zu melden.

tig