Zu einer fröhlichen und farbenfrohen Demonstration kamen am Freitagabend frauenliebende Frauen vor dem Nürnberger Opernhaus zusammen. Der Dyke March zeigte am Vortag der Parade zum Christopher Street Day, die aus Sicht der Veranstalterinnen des Dyke Marchs häufig vor allem als "Schwulenparade" wahrgenommen wird, wie groß die Lesbenpower in der Metropolregion ist.