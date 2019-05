Am Maifeiertag zogen Tausende Demonstranten lautstark durch die Nürnberger Innenstadt bis zum Kornmarkt. IG-Metall-Chef Johann Horn warnte angesichts der anstehenden Europawahlen vor den Populisten vom rechten Rand. OB Maly bemühte einen launigen Vergleich: "Europa ist wie eine Klassenfahrt" Man müsse sich vorher auf gemeinsame Ziele verständigen und dann an einem Strang ziehen.

Mit röhrenden Motoren und frisch poliertem Chrom begrüßten die Motorrad-Fans am Tag der Arbeit den Mai. Eines der größten Treffen der Biker-Szene stand in Nürnberg an: Zum Meet-In versammelten sich 9000 Motorradfahrer zuerst an der Münchner Straße, bevor sie dann über Neumarkt bis zum Kloster Weltenburg nach Kehlheim brausten.