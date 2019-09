Am Wochenende können sich Fans von Raritäten und Co. auf dem Nürnberger Trempelmarkt durch die bunt gemischte Produktpalette trödeln. Bereits am Freitagnachmittag war der Andrang groß. Neben Geschirr, Spielzeug, Puppen und Figürchen gab es auch Schuhe und Bekleidungsstücke zu erwerben.