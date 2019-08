Kärwa-Saison in Nürnberg: Vier Kirchweihen an einem Wochenende

Der diesjährige Kirchweihreigen umfasst 46 Veranstaltungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auch im August geht in Nürnberg das bunte Kärwa-Treiben weiter. Welche Festlichkeiten in diesem Monat noch so anstehen, wann die Saison zu Ende geht und was geboten wird: Wir haben einen Terminüberblick zusammengestellt.

Nürnberg feiert seine Kärwas: Bilder, wie in Mögeldorf, wird es auch im August weiterhin in der Stadt geben. © Roland Fengler



Gleich vier Kärwas starten diese Woche: Höfles und Langwasser, Katzwang und Großgründlach laden zum Rummel und putzen sich dazu dementsprechend heraus. Allesamt starten die Kirchweihen am Freitag, den 9. August. In Höfles und Langwasser wird auf den jeweiligen Fest- und Kärwaplätzen bis zum Montag gefeiert, Katzwang und Großgründlach setzten noch einen drauf: Hier geht es bis zum Dienstag, den 13. August.

Ende des Monats zapfen dann noch Wöhrd und Schnepfenreuth die Fässer an. Den Kärwa-Auftakt in Wöhrd begleiten Böllerschützen. Sie schießen die Kirchweih ein. Danach sorgt die Band Zefix für Feststimmung.

46 Kirchweih-Termine in Nürnberg

Insgesamt 46 Kirchweih-Termine sind 2019 in Nürnberg angesetzt. Der Schlussgong fällt etwa zeitgleich am 17. September in Kraftshof und in St. Leonhard.

Die Kirchweih-Fans dürfen sich also wieder auf interessante Festzüge freuen. Ganz besonders in Neunhof, wo am Sonntag, 8. September, ab 14 Uhr wieder die Untern- und Oberndorfer Kärwaburschen zeigen werden, wer die besseren Ideen hat.

