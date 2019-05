Kärwa-Startschuss fällt wieder in Schweinau

Der diesjährige KIRCHWEIHREIGEN hat 46 Veranstaltungen zu bieten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Countdown läuft: Am kommenden Donnerstag, 30. Mai, beginnt die Kärwa-Saison 2019 – und wie gewohnt fällt der Startschuss in Schweinau. Um 11 Uhr wird der Rummel samt Biergarten am Himmelfahrtstag auf der Grünfläche an der Hohen Marter eröffnet. Bis Montag, 3. Juni, wird gefeiert, wobei es am Schlusstag einen verbilligten Familiennachmittag, viel Musik und zum Abschluss ein "Barockfeuerwerk" um 21.30 Uhr geben wird.

Ein beliebter Brauch bei der Kärwa in Buch und Almoshof ist das „Zamhupfen“ der Kärwaboum, die die gleiche Tracht haben. Hier geht’s zur Sache, aber nicht zu heftig. © Foto: Martin Schülbe



Ein beliebter Brauch bei der Kärwa in Buch und Almoshof ist das „Zamhupfen“ der Kärwaboum, die die gleiche Tracht haben. Hier geht’s zur Sache, aber nicht zu heftig. Foto: Foto: Martin Schülbe



Ebenfalls ab 30. Mai (und bis 3. Juni) wird am Nordostbahnhof Kärwa gefeiert. Los geht das bunte Treiben um 11.30 Uhr. Bürgermeister Christian Vogel wird um 18 Uhr das erste Bierfass anstechen, gefolgt von türkischer Folklore mit den "Golden Girls". Am Freitag, 31. Mai, beginnt um 18 Uhr der Festbetrieb bei der Großreuther Kärwa auf dem Gelände neben der Kfz-Zulassungsstelle. Gefeiert wird ebenfalls bis 3. Juni.

Großkampfzeit ist eine Woche später an Pfingsten im Osten angesagt: Ab dem 6. Juni wird die Kärwa in Mögeldorf (bis 10. Juni) sowie ab dem 7. Juni in Zabo (bis 10. Juni) und Laufamholz (bis 11. Juni) gefeiert. Wie in Zabo, läuft ab 14. Juni auch in Gostenhof vor der Dreieinigkeitskirche wieder die Rock-Kärwa mit vielen heißen Bands (bis 18. Juni).

Insgesamt 46 Kirchweih-Termine sind 2019 in Nürnberg angesetzt. Der Schlussgong fällt etwa zeitgleich am 17. September in Kraftshof und in St. Leonhard. Traditionelle Bräuche und vor allem aufwendig gemachte Festzüge stehen vor allem im Knoblauchsland im Mittelpunkt. Wie berichtet, bestand wegen der erhöhten Auflagen die Gefahr, dass die Veranstalter abspringen. Die Stadt hat hier – siehe Seite 33 – ein Konzept vorgelegt, um den Kärwa-Organisatoren unter die Arme zu greifen, das vom Stadtrat abgesegnet wurde und vor Ort durchaus auf Beifall stößt.

Die Kirchweih-Fans dürfen sich also wieder auf interessante Festzüge freuen. Ganz besonders in Neunhof, wo am Sonntag, 8. September, ab 14 Uhr wieder die Untern- und Oberndorfer Kärwaburschen zeigen werden, wer die besseren Ideen hat.

j.s.