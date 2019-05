Katholische Gemeinde in Laufamholz wirbt für Klimaschutz

LAUFAMHOLZ - Die Katholiken von St. Otto in Laufamholz beschäftigen sich bereits seit Jahren damit, wie man ganz konkret Strom und Gas sparen kann. Schritt für Schritt haben sie ihre Einrichtung optimiert und so erheblich zum Klimaschutz beigetragen.

Der eigenen Stromverschwendung sozusagen aufs Dach steigen: Handwerker montieren Module für Solarenergie auf dem Gemeindehaus von St. Otto.



Die oberste Geschossdecke des Gemeindehauses wurde wärmegedämmt, die elektronische Steuerung der Heizung optimiert, in dem Altbau hat man die Fenster ausgetauscht. Ein neuer, effizienter Kühlschrank ersetzte den alten Stromfresser. Energiesparlampen sorgen in den Räumen für Beleuchtung.

"Wir wollten das Thema Umweltschutz in die Köpfe bringen", sagt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Peter Sopp. Es sind keine spektakulären Maßnahmen, aber viele kleine Schritte, die jeder machen kann.

Die stolze Bilanz: Im Jahr 2005 verbrauchte man 13.600 Kilowattstunden (kWh) Strom, sechs Jahre später hatte man diesen Wert dauerhaft um 39 Prozent auf 8300 kWh gedrückt. Elektroingenieur Sopp dokumentierte die Aktivitäten fein säuberlich im Schnellhefter: "Wir sind keine reiche Pfarrgemeinde, Geld ist immer ein Thema. Aber der entscheidende Grund für unser Engagement ist, den eigenen ökologischen Fußabdruck deutlich zu verkleinern." Schließlich kann man nicht sonntags von der "Schöpfung Gottes" predigen und werktags die Rohstoffe der Erde gedankenlos plündern.

Die Pfarrei im Stadtosten geht nun einen weiteren Schritt: Bisher hat sie mit Ökostrom die teurere, aber für die Umwelt verträglichere Energie bezogen. Jetzt setzt sie sich eine Photovoltaikanlage auf ihr Gemeindehaus an der Heuchlinger Straße. Mit zehn Kilowatt Peak (kWp) will sie künftig ihren gesamten Stromverbrauch durch regenerative Energien selbst erzeugen.

Handwerker haben 32 Module auf der Dachfläche montiert. Die Anlage erzeugt mit Sonnenlicht den Strom, der Tagesbedarf wird vor Ort zwischengespeichert. Da im Sommer viel mehr Strom als nötig produziert wird, kann man den Überschuss in eine Strom-Cloud einspeisen. In lichtärmeren Zeiten fordert man die benötigte Energie wieder an.

"Wir parken den Strom für 30 Euro Gebühr pro Monat bei einem großen Anbieter und holen ihn bei Bedarf ", sagt der 69-jährige Sopp. Insgesamt hat die Anlage knapp 30.000 Euro gekostet. 40 Prozent Zuschuss gibt es für die katholische Pfarrei von der Erzdiözese Bamberg. Der Klimaschutzmanager der dortigen Bauabteilung unterstützt mit Tipps.

2600 Anlagen in der Stadt

Auch Wolfgang Müller, Klimaschutzbeauftragter der Stadt Nürnberg, berät umsteigewillige Verbraucher. Die Photovoltaik liegt beim Nürnberger Gesamtstromverbrauch zwar erst bei 1,2 Prozent – da ist also noch ziemlich viel Luft nach oben.

Dennoch: Es sind immerhin circa 2600 Photovoltaikanlagen auf den Stadtdächern, die 46.000 kWp erzeugen. Nachdem die Einspeisevergütung für Solarenergie politisch gewollt stark gesunken ist, ist die Photovoltaik hauptsächlich bei Eigenverbrauch des Stroms interessant, sagt Müller. Nürnbergs größte Solarenergieflächen sind auf dem Großmarkt an der Leyher Straße, beim Betriebsausbesserungswerk der Deutschen Bahn und auf der Kongresshalle am Dutzendteich installiert.

Die Verschlechterung der Rahmenbedingen habe die Nachfrage zeitweise stark gedämpft. "Aber sie zieht wieder an, wir sitzen nicht mehr im tiefsten Tal", freut sich Nürnbergs Umweltreferent Peter Pluschke.

Der hauptamtliche Stadtrat fordert von der Bundespolitik, die Vermarktungsbedingungen für eingespeisten Strom zu vereinfachen. Dies sei gegenwärtig viel zu bürokratisch. Pluschke hält das Ziel, den Anteil der Photovoltaikleistung in Deutschland bis 2030 zu vervierfachen, für machbar: "Wir können aufholen."

Info: Nürnbergs Klimaschutzbeauftragter Wolfgang Müller berät zur Photovoltaik unter Tel. (09 11) 2 31-39 77. Peter Sopp von der Pfarrei St. Otto beantwortet Fragen per E-Mail: peter@sopp-web.de