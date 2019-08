Kaum einer will sie: In Nürnberg stapeln sich Telefonbücher

Müller-Verlag: 65 Prozent der Bundesbürger haben aktuelle Ausgabe - vor 53 Minuten

NÜRNBERG - Sind sie überhaupt noch zeitgemäß? Viele Nürnberger ärgern sich über die Verzeichnisse, die sich in Hauseingängen und Treppenhäusern stapeln. Die Herausgeber halten dagegen - und nennen Zahlen.

Wie bestellt und nicht abgeholt: Viele lassen die Telefonbücher einfach links liegen und nutzen lieber das Internet, um Rufnummern nachzuschlagen.



Wenn Michael Ströhlein momentan das Haus verlässt, ärgert er sich. Der Grund sind die Telefonbücher, die sich im Eingang des Mehrparteienhauses seit kurzer Zeit stapeln. Der gelb-weiße Turm ist ihm ein Dorn im Auge. "Und der wurde über die Tage auch nicht kleiner." Für Ströhlein ist das ein Unding, "hier werden Rohstoffe verschwendet". Ströhlein nennt das Zwangsbemüllung. "Abgeholt werden die Telefonbücher ja auch nicht", sagt er.

So wie Michael Ströhlein reagieren viele auf ein Bild, das einen solchen Haufen "Das Örtliche" und "Gelbe Seiten" vor einem Hauseingang in Jobst zeigt. Er ist einer von vielen, die auf ein Facebook-Bild reagieren, das die Nürnberger Nachrichten veröffentlichten. "Liegen bei uns seit ’ner Woche im Treppenhaus und niemand will sie haben", schreibt dort eine, "nicht schon wieder", eine andere. Stellvertretend für viele fragt einer: "Wer braucht heutzutage noch Telefonbuch?" Die Antwort liefert er gleich mit: "I net."

"Im Einzelfall rentiert sich ein Blick da rein", findet dagegen Petra Gehret. Zumal beim Eintragen ins Telefonbuch noch immer zwischen gedruckten und elektronischen Verzeichnissen unterschieden werde. "Manche stehen nur im Papier-, aber nicht im Internet-Telefonbuch."

"Gut für ältere Menschen"

Wer braucht also heute noch ein Telefonbuch? Viele, sagt Claudia Auer. Sie leitet die Unternehmenskommunikation beim Müller-Verlag, von dem die Branchen- und Telefonbücher für den Großraum herausgegeben werden. Vergangenes Jahr wurden 300.000 Exemplare gedruckt, "jeder Bundesbürger erhält ein aktuelles Medium – wenn er es haben möchte", sagt Auer. Und laut Auer haben 65 Prozent der Bundesbürger mindestens eine gedruckte Auflage vorliegen. Das hat eine Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung ergeben.

Längst ist das Telefonbuch auch im Internet, als App oder als Anwendung bei Sprachassistenten verfügbar, zählt Auer auf. Und wenn es nur noch digital genutzt wird? "Wir passen unsere Auflage dem Bedarf an." Doch die Zahl der liegengebliebenen Bücher sei gering. Tatsächlich erhält der Verlag unter dem Jahr sogar eine Vielzahl an Nachbestellungen, die Restexemplare werden dann den Kunden zugeschickt.

Früher hätten alle ihr Buch ganz einfach in der Postfiliale um die Ecke abholen können. Das sei leider aufgrund der Ausdünnung der Postfilialen nicht mehr für alle möglich. "Ist eine Ausgabestelle für "Gelbe Seiten" und "Das Örtliche" in der Nähe, findet man eine Abholkarte im Briefkasten. Man hat dann vier Wochen Zeit, die Verzeichnisse abzuholen."

Wegschmeißen müssen Hausbewohner die Telefonbücher nicht. Wenn zu viele geliefert wurden, genügt ein Anruf unter der Rufnummer 09 11/3 40 97 50. Die Bücher werden abgeholt. Auch wer Bücher nachbestellen möchte, kann sich melden. Das wird genutzt, sagt Auer: "Wir erhalten weitaus mehr Nachbestellungen als Beschwerden."