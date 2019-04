"Kriegstreiber stoppen" oder "Abrüsten statt Aufrüsten" stand auf den Bannern und Plakaten, welche die Demonstranten am Ostermontag beim traditionellen Ostermarsch in Nürnberg in die Höhe hielten. Bei angenehmen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein schwenkten die Teilnehmer "Peace"-Fahnen in Regenbogenfarben, warben für Frieden und gegen Aufrüstung. Die Abschlusskundgebung fand an der Lorenzkirche statt.