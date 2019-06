Kellerbrand in der Südstadt: Zahlreiche Bewohner verletzt

21 Menschen mussten evakuiert werden - Brandursache unklar - vor 52 Minuten

NÜRNBERG - Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste am Montagmorgen in die Südstadt ausrücken: Im Keller eines Mehrfamilienhauses am Dr.-Luppe-Platz ist ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner mussten evakuiert werden. Die Polizei spricht am Morgen von etwa 20 Verletzten.

Aus ungeklärter Ursache brach in einem Mehrfamilienhaus am Dr.-Lupe-Platz ein Kellerbrand aus. 21 Bewohner mussten evakuiert werden. © NEWS5/ Friedrich



Aus ungeklärter Ursache brach in einem Mehrfamilienhaus am Dr.-Lupe-Platz ein Kellerbrand aus. 21 Bewohner mussten evakuiert werden. Foto: NEWS5/ Friedrich



Kurz vor 5 Uhr ist am Dr.-Luppe-Platz im Keller eines Zehn-Parteienhauses ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog kurze Zeit später durch das komplette Haus nach oben. Sofort rückte ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten und Rettungskräften an, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang aus dem Keller bereits massiv Rauch, deshalb musste das komplette Anwesen geräumt werden. Insgesamt 21 Bewohner wurden evakuiert - zwölf davon mussten über eine Drehleiter gerettet werden.

"Wegen des starken Rauchs konnten wir zunächst den Brandherd nicht finden", erzählte Hans-Peter Reißmann von der Nürnberger Berufsfeuerwehr vor Ort. Unter schwerem Atemschutz gingen die Helfer, insgesamt 50 Kräfte der Feuerwehr waren angerückt, gegen die Flammen vor.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand innerhalb kürzester Zeit löschen. Wie die Polizei am Morgen berichtet, wurden jedoch etwa 20 Personen verletzt. Zwei der Bewohner wurden nach ersten Informationen so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Insgesamt 75 Rettungskräfte waren vor Ort, um die Bewohner zu betreuen. Derzeit kommt es noch zu Verkehrssperren rund um den Dr.-Luppe-Platz. Die Kriminalpolizei ermittelt zur noch unklaren Brandursache.

Bilderstrecke zum Thema Nach Kellerbrand in Nürnberg: Mehrere Personen verletzt Aufregung in der Nürnberger Südstadt: Am frühen Montagmorgen ist am Dr.-Luppe-Platz im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. 21 Bewohner mussten von der Feuerwehr evakuiert werden. Die Polizei spricht am Morgen von etwa 20 Verletzten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm