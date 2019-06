Kiefernwald brannte: Stundenlanger Einsatz an der A73

Autofahrer alarmierten die Feuerwehr - 40 Kräfte rücken aus

NÜRNBERG - Die Hitze hat Franken im Griff, die Trockenheit nimmt zu - und in Nürnberg musste die Feuerwehr jetzt zu einem ersten Waldbrand ausrücken. An der A73 fingen Kiefern Feuer. Stundenlang mussten die Einsatzkräfte in Königshof gegen den Brand kämpfen.

Gegen 11.15 Uhr alarmierten mehrere Autofahrer Polizei und Feuerwehr. Eine Rauchsäule stand über einem Waldstück unweit der A73-Ausfahrt Nürnberg-Königshof. In der Nähe des Marthaweges entdeckten die Einsatzkräfte die Ursache: Kiefern hatten Feuer gefangen, der Brand breitete sich über das Unterholz rasch aus.

Gut 40 Einsatzkräfte eilten an die Autobahn. Mit Tanklöschfahrzeugen musste im Pendelverkehr Löschwasser zu dem Brand transportiert werden. Gegen 15 Uhr habe man das Feuer endgültig gelöscht, teilt die Feuerwehr mit. "Um ein Wiederaufflackern von Glutnestern zu verhindern, führt die Feuerwehr an der Brandstelle derzeit noch regelmäßige Nachkontrollen durch."

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch völlig unklar. Personen, betont die Feuerwehr, seien nicht zu Schaden gekommen.

DWD warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Tagen vor deutlich erhöhter Waldbrandgefahr. Temperaturen von bis zu 37 Grad und Trockenheit sorgen gerade in ländlichen Gebieten für Probleme. In Franken kam es dabei zu ersten Bränden, etwa bei Wilhermsdorf, wo drei Hektar Acker Feuer fingen.

Ein Ackerbrand forderte am Samstagnachmittag gut 50 Feuerwehrleute. Sie löschten mit schwerem Atemschutz das Feld ab, Bauern pflügten es um und schütteten Gülle auf dem Areal aus. Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle, sagen die Verantwortlichen. Der Sachschaden ist unklar.



Vor allem während trockener Phasen wie dieser sollten Sie einige Tipps befolgen, um die Brandgefahr zu minimieren:

Eigentlich selbstverständlich: Entzünden Sie kein Feuer und rauchen Sie nicht im Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Metern. Auch Zigarettenkippen dürfen nicht einfach weggeworfen werden.

Lagerfeuer außerhalb der Verbotszone müssen ordnungsgemäß beaufsichtigt und gelöscht werden, besonders bei Funkenflug.

Auch Glas kann durch den Brennglaseffekt ein Feuer entfachen, weshalb Sie keine Scherben oder Flaschen im Wald zurücklassen sollten.

Fahrzeuge sollten nur auf ausgewiesenen und befestigten Flächen abgestellt werden, da durch überhitzte Fahrzeugteile Brände entstehen können.

Wenn Sie einen Brand entdecken, rufen Sie sofort den Feuerwehrnotruf unter der Nummer 112 an.

