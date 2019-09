Kiefernwanze nistet sich wieder in Nürnberg ein

Bereits 2018 hatten sich Anwohner in Langwasser über Tiere beschwert - vor 25 Minuten

NÜRNBERG - Mit Christbäumen kam die Kiefernwanze von Mexiko nach Europa. Seit einiger Zeit fühlt sie sich auch in Nürnberg wohl. Die 87-jährige Dorothea Metscher aus Langwasser kann davon ein Lied singen.

Die Amerikanische Kiefernwanze ist im Vergleich zu einheimischen Wanzen ziemlich groß. Wer ihr begegnet, dürfte deshalb erst einmal mindestens irritiert sein. Foto: Foto: Didier Descouens



Leptoglossus occidentalis: Was klingt wie ein Zauberspruch aus Harry Potter, ist der wissenschaftliche Titel der Amerikanischen Kiefernwanze. Ihren Namen hat sie natürlich nicht von ungefähr, denn ursprünglich ist sie im Westen des amerikanischen Kontinents, vor allem in Mexiko, zuhause. In Europa wurde die Kiefernwanze erstmals 1999 in Norditalien gemeldet. Wie die Art von Nordamerika dorthin gelangte, ist nicht endgültig geklärt, als mögliche Einschleppungswege gelten Importe von Weihnachtsbäumen, Saatgut oder Baumaterial. "2006 wurde die Amerikanische Kiefernwanze dann erstmals in Deutschland gesehen", sagt Markus Erlwein, Pressesprecher und Insekten-Experte beim Landesbund für Vogelschutz (LBV).

2019 - genauer gesagt seit einigen Tagen - hält sich eine Gruppe der flug- und springfähigen Insekten wiederum erstmals in der Wohnung von Dorothea Metscher in Langwasser auf. Sie machen die - für deutsche Insektenverhältnisse mit zwei bis vier Zentimetern sehr großen - Wanzen wahnsinnig: "Die sind verrückt, teilweise zehn Stück habe ich in der Wohnung, ich kann gar kein Fenster mehr aufmachen", sagt die 87-Jährige. Bereits im vergangenen Jahr hatten Anwohner in Langwasser von den "penetranten braunen Tierchen" in der Wohnung berichtet.

Dass sich die Insekten jetzt schon ein Winterquartier - offenbar unter anderem in der Wohnung von Dorothea Metscher - suchen, wundert den Experten. "Eigentlich ist es noch zu warm. Die Kiefernwanzen zieht es erst nach drinnen, wenn draußen die Temperaturen deutlich fallen."

Wärme ist für die Kiefernwanze grundsätzlich das richtige Stichwort, denn die Insekten haben es - wie sie es eben aus ihrer Heimat Mexiko gewohnt sind - gerne warm. "Der Klimawandel trägt entsprechend natürlich dazu bei, dass sich die Wanze bei uns wohl fühlt und sich immer weiter vermehrt", so Erlwein.

Dass Menschen ein gewisses Unbehagen empfinden, wenn sie der Wanze im heimischen Wohnzimmer begegnen, kann er durchaus verstehen: "Es ist die Größe, die uns hier irritiert. Viele Menschen entwickeln deshalb - vielleicht auch ganz unbeabsichtigt - eine Abneigung." Im Vergleich zu heimischen Wanzenarten ist die Amerikanische Kiefernwanze deutlich länger und breiter. "Man kennt das vom Urlaub. In südlichen Ländern begegnen wir oft Insekten, die deutlich größer sind als bei uns. Nur dadurch, dass es auch in Deutschland immer wärmer wird, werden wir uns an größere Exemplare gewöhnen müssen."

Absolut ungefährlich

Erlwein kann aber immerhin in der wichtigsten Frage Entwarnung geben: "Die Kiefernwanze ist für den Menschen absolut ungefährlich." Weder kann sie beißen noch kratzen und erst recht ist sie nicht giftig. Grundsätzlich werden zwei Arten von Wanzen unterschieden: Blutsauger, wie etwa die allseits bekannte Bettwanze, und Pflanzensauger, zu denen die Kiefernwanze zählt.

"Viele empfinden sie wohl einfach nur als 'nicht so schön'", glaubt der Experte, der aber auch gleichzeitig eine Lanze für die Kiefernwanze brechen will: "Wenn wir 'Rettet die Bienen' rufen, sollten wir auch zu einer gewissen Toleranz gegenüber Insekten bereit sein", sagt er. Von Abwehrtipps mit Hausmittelchen, wie man sie etwa bereits im Internet finden kann, hält er deshalb wenig. "Ich halte es für übertrieben, den Fensterrahmen mit Essig einzureiben oder was einem da sonst noch so empfohlen wird, um die Insekten angeblich abzuhalten. Ich kann nicht mal sagen, ob das wirklich funktioniert."

Erlwein rät, ein Glas auf die Kiefernwanze zu stellen, ein dünnes Papier darunter zu schieben und sie damit aus der Wohnung zu befördern. "Ich würde sie auf jeden Fall nicht erschlagen. Denn ähnlich wie die Stinkwanze sondern Kiefernwanzen einen unangenehmen Geruch ab, wenn sie sich bedroht fühlen."

Davon kann Dorothea Metscher ein Lied singen, sie gibt zu, das ein oder andere Exemplar schon mit der Fliegenklatsche ins Jenseits befördert zu haben. "Aber das bringt ja nichts, dann kommen eben neue rein", sagt sie. Ihre Tochter entpuppt sich als Heilsbringer: "Die bringt mir jetzt ein Fliegengitter mit."

Stefanie Taube