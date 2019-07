Kippen-Müll in Nürnberg: Stadt plant große Kontrollaktion

Arglos weggeworfene Stummel sorgen für Ärger - Bußgelder drohen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Stadt sind jene Raucher, die ihre Zigarettenkippen achtlos auf den Boden werfen, ein Dorn im Auge. Im Herbst plant sie daher im Altstadt-Bereich eine Kontrollaktion.

Der Kommunale Außendienst achtet verstärkt auf Kippen-Schnipser und wird Bußgelder zwischen 15 und 35 Euro verhängen. Dabei hat der Erwischte es auch selbst in der Hand, wie teuer es für ihn wird. Zeigt er sich einsichtig, kann es günstiger werden als bei einer aggressiven Reaktion.

Bei der letzten Schwerpunktaktion der Stadt – gerichtet gegen Falschparker in Feuerwehreinfahrten – wurden an drei Tagen im November 2018 1125 Verwarnungen mit Zahlungsaufforderungen ausgestellt, 43-mal wurde abgeschleppt, 27 Entfernungsaufforderungen wurden am Auto angebracht.

ng