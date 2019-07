Klassik Open Air: Hier entsteht Europas größter Konzertsaal

Event der Superlative steht in Nürnberg an - Arbeiten laufen auf Hochtouren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Wochenende steigt das Klassik Open Air. Rund 100.000 Besucher werden erwartet, wenn die ersten Töne der Nürnberger Staatsphilharmonie erklingen. Am Luitpoldhain wird derzeit am größten Konzertsaal Europas, wie die Stadt ihn nennt, gewerkelt. Wir haben die Bilder von der Baustelle!

Bilderstrecke zum Thema Aufbau zum Klassik Open Air: Hier lauschen bald 100.000 Menschen Beim Klassik Open Air in Nürnberg lauschen am Sonntag 100.000 Menschen der Staatsphilharmonie Nürnberg, die Stadt wirbt mit dem größten Konzertsaal Europas. Am Luitpoldhain laufen derweil die Aufbauarbeiten. Es wird geschraubt, gewerkelt - und für die richtige Atmosphäre gesorgt. Die Bilder!



