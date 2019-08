Klassik Open Air: Symphoniker begeistern im Luitpoldhain

Schlechtes Wetter trübte den Besucheransturm - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Trotz des schlechten Wetters sind am Samstagabend viele Nürnberger zum Klassik Open Air der Symphoniker in den Luitpoldhain gekommen.

"Europa über alle Grenzen" hieß das Motto des Abendkonzerts am Samstag. © Roland Fengler



"Europa über alle Grenzen" hieß das Motto des Abendkonzerts am Samstag. Foto: Roland Fengler



Mit Piknickdecken und wärmenden Jacken haben es sich die Besucher im Gras gemütlich gemacht, um den Nürnberger Symphonikern bei ihrem Abendkonzert zu lauschen. Der Andrang hielt sich im Gegensatz zum Konzert vor zwei Wochen in Grenzen. Schuld war das schlechte Wetter am Samstag. Nachdem es am Nachmittag mehrmals kräftig geregnet hatte, trauten wohl viele Musikliebhaber dem Wettergott nicht. Obwohl es am Abend trocken blieb, war die Wiese im Luitpoldhain vor Beginn des Konzerts nur zu etwa einem Drittel gefüllt. Kurzentschlossene konnten locker noch einen Platz mit Blick auf die Bühne ergattern.

evo