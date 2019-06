Klo-Ärger und Müll-Wahnsinn: Das bleibt von Rock im Park

NÜRNBERG - Die Rockfans gehen, der Müll bleibt. Wahre Abfallberge erinnern auch Tage danach noch an Festivals wie "Rock im Park". Doch während die einen sich nun um den Müll sorgen, machen manche Besucher ihrem Ärger über die sanitären Anlagen Luft.

Was bleibt nach drei Tagen Festival? Viele tolle Erfahrungen, vielleicht ein Kater, aber vor allem: ganz viel Müll! Foto: Uli Digmayer



"Bitte denkt daran, dass die Zeltplätze bis um 10 Uhr geräumt sein müssen", appelliert der Veranstalter am Pfingsmontag auf der Facebookseite von Rock im Park. Viele User nutzen den Post allerdings, um noch einmal auszusprechen, was sie auf dem Festival gestört hat: Lange Schlangen vor den Klos, Ausfälle und eine angeblich schlechte Planung hinsichtlich der sanitären Anlagen. Die Klo-und-Dusch-Flatrate, die für zehn Euro Gebühr hinzugebucht werden konnte, sei ihr Geld somit leider überhaupt nicht wert gewesen, das wurde schon während des Betriebs immer wieder von Festivalgängern bemängelt. Eine Rückerstattung des Betrags wird von den Verantwortlichen offenbar in Erwägung gezogen. Besucher haben schon eine Petition ins Leben gerufen.

"Ehrensache um 10 vom Zeltplatz zu sein. Genauso wie funktionierende sanitäre Anlagen zu haben. Eine Hand wäscht die andere", beschwert sich ein User auf Facebook - mehr als 40 Personen gefällt sein Kommentar (Stand: 12.20 Uhr). Ähnlich viele User stimmen diesem kritischen Kommentar zu: "Und denkt ihr daran, die Organisation für nächstes Jahr deutlich zu verbessern!!! War eine Frechheit dieses Jahr! Und dafür wird man so abgezockt!" Der Unmut über das Klo-Chaos scheint bei einigen Besuchern wirklich groß zu sein. Der Veranstalter selbst war am Montag bisher nicht zu erreichen.

Doch nach dem Festival ist vor dem großen Aufräumen: Denn wenn die letzten Töne verklungen sind und die Festivalbesucher übermüdet den Heimweg antreten, bietet sich auf vielen Festivalplätzen ein schauriges Bild: Überall liegen Zelte, Klappstühle, Flaschen, Essensreste - die einst grünen Wiesen gleichen Müllhalden. Bis der letzte Zigarettenstummel weggeräumt und das Gelände wieder begehbar ist, dauert es meist mehrere Tage. Woher kommt der Müll, bleibt immer mehr liegen und was wird dagegen gehen?

"Das Problem ist gravierend", sagt Rolf Buschmann, Ressourcen- und Abfallexperte vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Wenn es keinen entsprechenden Plan gebe, komme eine riesige Menge zusammen. Bei Rock im Park sind es etwa 300 Tonnen Müll, wie eine Sprecherin der Stadt sagt. Immerhin: Die Menge sei in den vergangenen Jahren gleich geblieben.

Zugenommen haben hingegen die Reste auf den Campingplätzen. Jacob Bilabel von der Green Music Initiative, die sich für mehr Umweltschutz in der Musikbranche einsetzt, geht davon aus, dass Festivalbesucher heutzutage zwei bis drei Mal so viel Müll liegen lassen wie noch vor fünf Jahren.

Billige Zelte sind großes Problem

Ein großes Problem sind billige Zelte. Etwa 30 Prozent blieben jedes Jahr auf den Festivalgeländen zurück, schätzt Bilabel. Die Bereitschaft, Dinge liegen zu lassen, ist ihm zufolge so enorm gestiegen, weil vieles kaum noch etwas kostet. "Solange Zelte so günstig sind und als Festivalzelte verkauft werden, überlegt man sich dreimal, ob man das wegräumt." Es sei schwierig, von jungen Menschen ein Umdenken zu verlangen, die Verantwortung sollte nicht nur bei den Konsumenten liegen.

"Ein bisschen Mitverantwortung muss man schon haben", fordert hingegen Buschmann. "Sich darauf zu verlassen, dass andere nachher aufräumen, finde ich nicht nachvollziehbar." Es sei eigentlich eine Selbstverständlichkeit, seinen eigenen Müll zu entsorgen. Leider werde dies aber gerade bei großen Events nicht immer getan.

Dass die Müllmenge trotz immer mehr zurückgelassener Zelte zumindest bei einigen Festivals gleich geblieben ist, könnte vor allem am Umdenken der Veranstalter liegen. Einige Festivals wie etwa das "Feel" und das "Taubertal-Festival" schreiben sich Umweltschutz auf die Fahnen und fordern ihre Besucher auf, keine Einmalgegenstände mitzubringen.

Das "Taubertal-Festival" unterstützt außerdem die Love Your Tent Initiative, die gezielt dagegen vorgehen will, dass Zelte bei Festivals liegenbleiben. Ein Graffiti soll das Zelt zu einem dauerhaften Andenken an das Event machen. Mancherorts wird mittlerweile auch auf Einwegplastik verzichtet, so zum Beispiel bei "Rock im Park". Die Klimabewegung Fridays for Future fordert von Veranstaltern, sich ebenso Gedanken über ein nachhaltiges Essensangebot und die Stromversorgung zu machen. Auch Bilabel betont, dass der Umstieg auf Grünstrom eine große Wirkung habe.

Freikarten für die saubersten Camper

Vorstöße gibt es auch bei den großen Mainstream-Festivals: Unter anderem "Hurricane", "Melt!" und "Rock im Park" bieten einen Green Camping Bereich an - einen Zeltplatz für diejenigen, die während des Festivals bewusst nachhaltig sein wollen. Der Wunsch nach mehr Umweltschutz zeigt sich dort am Ende auch beim Abfall: "Leute, die im Green Camping schlafen, hinterlassen spürbar weniger Müll", erklärt eine Sprecherin von "Rock im Park". Um auch alle anderen zu motivieren, ihren Müll mitzunehmen, schenken die Veranstalter derjenigen Gruppe mit dem saubersten Campingplatz einen Pokal und Freikarten fürs nächste Jahr.

Auch wenn die Ansätze gut seien: Buschmann glaubt, "den großen Wurf gibt es wahrscheinlich noch nicht". Zwar haben die Veranstalter der Festivals die Hauptverantwortung, aber die Politik muss ihm zufolge deutlichere Akzente setzen: "Es liegt ja in der Hand derer, die die Festivals genehmigen, Vorgaben zu machen." Müllvermeidung müsse dabei die Maxime sein. Allerdings beschränkt sich das Problem bei weitem nicht nur auf Festivals. Auch bei Marathons, Stadtfesten oder dem Tag der Deutschen Einheit liege überall Abfall herum, so Bilabel. "Das Vorbildverhalten der Politik ist unterausgeprägt."

Auch wenn der Müll am Ende das Sichtbarste ist, ist er noch nicht einmal die größte Umweltsünde. Die größte Belastung bei Festivals entsteht durch die An- und Abreise der Gäste, so Bilabel. Außerdem: "Die Realität ist, dass das Müllaufkommen pro Kopf sehr ähnlich ist wie in der Stadt."

Dort gebe es nur eine effizientere Infrastruktur, der Abfall sei deshalb weniger sichtbar. Letztendlich weisen die Bilder von Schrott und Plunder auf Festivalgeländen also auf ein viel größeres Problem hin. Oder wie Bilabel es zusammenfasst: "Wir Deutschen sind gefühlte Weltmeister im Mülltrennen, wir sind aber auch gefühlte Weltmeister im Müllproduzieren."

