Klo-Chaos und Müll: RiP-Besucher ziehen Abreise-Fazit

Besucher lassen am Abreisetag die Stimmung auf dem Festival Revue passieren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Ärzte, Slipknot, Tool und Slayer: Sie alle rockten am Wochenende bei Rock im Park die Bühnen. Am Nürnberger Busbahnhof ist die Euphorie auch noch am Abreisetag deutlich spürbar. Gestört haben sich einige Besucher allerdings an den Überschneidungen guter Bands, und auch die Klo-Problematik ist noch immer Aufreger. Wir haben uns umgehört!

Bilderstrecke zum Thema Klo-Chaos und schlechtes Line-up: RiP-Besucher ziehen Fazit Drei Tage lang kamen Rockfans aus der ganzen Welt wieder nach Nürnberg, um bei Rock im Park zu feiern. Für das Highlight sorgten Die Ärzte, die ihr Konzert-Comeback gaben. Die Stimmung wurde in diesem Jahr aber auch durch die Toilettensituation getrübt. Wir haben uns auf dem Festivalgelände umgehört und Besucher nach ihrem RiP-Fazit gefragt.



jm