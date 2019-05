Knackiges Gemüse: Tag der offenen Tür im Knoblauchsland

Betriebe öffneten ihre Pforten für Groß und Klein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Knackig, prall und lecker: So lässt sich das Gemüse beschreiben, das die Besucher am Tag der offenen Tür im Knoblauchsland am Sonntag bestaunen und verzehren durften. Auch eine Hüpfburg im Traktor-Stil, bunte Blütenpracht und Blasmusik lockten die Besucher hinaus auf die Felder.

Bilderstrecke zum Thema Hüpfburg, Gemüse und Traktoren: Tag der offenen Tür im Knoblauchsland Unter dem Motto "Knoblauchsland - Gemüsebau in der Metropolregion" fand am Sonntag bereits der 27. "Tag der offenen Tür" im Knoblauchsland statt. Zwischen 10 und 16 Uhr öffneten rund 20 überwiegend landwirtschaftliche Betriebe ihre Pforten. Die Besucher konnten dabei so allerhand rund um den Gemüsebau in der Region erfahren.



mch