Kommentar: Spahns Verzicht auf Medikamenten-Kontrollen ist fahrlässig

Der Gesundheitsminister begeht hier einen klaren Fehler - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Der Zug ist abgefahren: Die nach Indien oder China verlagerte Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen lässt sich nicht mehr nach Europa zurückholen - und das ist fatal, kommentiert NN-Redakteur Dieter Schwab.

Besonders die gesetzlichen Krankenkassen setzen bei der Behandlung ihrer Patienten auf günstige Nachahmer- Produkte bewährter Präparate, auf Generika. Wer als Pharmafirma solch eine Ausschreibung gewinnen und trotzdem nicht draufzahlen will, kann nicht vergleichsweise teuer in Europa produzieren.

Doch es gibt schwerwiegende Versäumnisse, und zwar in der Bundesrepublik. Bisher hat die Politik und damit in erster Linie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn keine ausreichenden Konsequenzen aus dem Valsartan-Skandal gezogen. Besonders müssten die Pharmahersteller verpflichtet werden, ihre Produkte sowie die bei der Herstellung eingesetzten Wirkstoffe durch unabhängige Institute mit hochmodernen Verfahren, die dem heutigen Stand der Wissenschaft entsprechen, zu überprüfen. Das geschieht bisher nicht in dem Maße, in dem es technisch möglich wäre – die Folge sind eben jene Verunreinigungen, die Patienten zu Recht verunsichern. Außerdem könnten die Kassen in ihren Verträgen mit Herstellern hohe Strafzahlungen vereinbaren, die nach Rückrufaktionen fällig wären. Das wäre ein weitere Motivation, nicht mehr so fahrlässig mit dem Wohl von Patienten umzugehen wie bisher.

