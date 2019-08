Komplett fleischlose Mensa? Das sagen Nürnbergs Studenten!

NÜRNBERG - Eine Unimensa in London hat beschlossen, nur noch vegetarische Gerichte anzubieten. Auch in Nürnberg gibt es bereits eine fleischlose Mensa. Doch was halten Nürnberger Studenten von dieser Idee? Wir haben uns an der FAU umgehört.

Aktuell gibt es rund acht Millionen Vegetarier in Deutschland, darunter auch viele Studenten. Gesunde und vegetarische Ernährung liegt ganz klar im Trend. So entschied sich eine Londoner Studentenmensa dafür, in ihren Gerichten komplett auf Fleisch zu verzichten. Unter Nürnberger Studenten ist diese Idee allerdings umstritten. Wie realistisch sind weitere vegetarische Mensen?

