Von außen zeigt sich die neue Feuerwache im Nürnberger Westen bereits weit fortgeschritten: Der Rohbau ist bereits fertiggestellt. Derzeit wird die Fassade gestaltet und der Innenausbau ist in vollem Gange. Wie die Stadt erklärte, soll das 50 Millionen-Euro-Bauprojekt pünktlich bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.

In Nürnberg Röthenbach-Ost ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Unfall: Ein Peugeot ist an einer Kreuzung aus noch ungeklärter Ursache mit einem Ford kollidiert und prallte anschließend gegen eine Ampelanlage. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen.