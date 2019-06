Konfetti, Beats und Party: So war das Sommerliebe-Festival!

Mehr Bühnen, mehr Headliner - frischer Wind am Dutzendteich - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Bereits zum fünften Mal ist am Nürnberger Dutzendteich das Festival Sommerliebe über die Bühne gegangen. Allerdings wehte in diesem Jahr "ein frischer Wind", so der Veranstalter. Wir waren live dabei und empfehlen: unseren Live-Ticker zum Nachlesen!

Bilderstrecke zum Thema Beerpong, Beats, Einhörner: Alle Bilder von Sommerliebe Das Sommerliebe-Festival zog am Samstag zahlreiche Elektro-Fans an den Nürnberger Dutzendteich. Auf mehreren Stages legten international bekannte DJs auf - der Bass wummerte, die Menge tanzte. Die Besucher hatten sich für den langen Party-Tag besonders hübsch herausgeputzt.



"Wir sind hochwertiger gebucht, breiter gefächert – und größer", versprachen die neuen Geschäftsführer der Sommerliebe Lion und Noel Heuschkel im Vorfeld. Die Festival-Gänger fanden in diesem Jahr drei statt zwei Bühnen am Dutzendteich vor. Für die Musikrichtungen Tech House, Techno und Goa waren eigene Stages am Start. Am Samstag erwartete die Sommerliebe-Fans allerdings auch Altbekanntes: Märchenland-Deko, Lasershow, Riesenplanschbecken und lustige Gummitiere.

vek