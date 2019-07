König oben: Nürnbergs CSU stellt sich für Kommunalwahl auf

Kurzbeschreibung: Die nächsten Kommunalwahlen in Bayern finden am 15. März 2020 statt. Dann wird in allen kreisfreien Städten der Stadtrat und in allen Landkreisen der Kreistag gewählt - und damit auch der erste Bürgermeister bzw. der Oberbürgermeister bestimmt. Anders als bei der Landtagswahl sind nicht nur deutsche Staatsbürger wahlberechtigt. Auch volljährigen EU-Bürger, die seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen, dürfen an die Urne.

