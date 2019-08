Trotz Regenschauer war am Samstag die Stimmung beim Nürnberger Yogafestival bestens. Auf den Matten ging es mit Klassikern wie Krieger oder herabschauender Hund in die Dehnung. Am Sonntag legten die Teilnehmer dann bei strahlendem Sonnenschein eine Session auf dem Dutzenteich ein. © Yogafestival Nürnberg