Kräftige Kaltblüter und stolze Lipizzaner: Der Pferdetag in Buch

Bei den Vorführungen auf dem Festplatz ging es diesmal schweißtreibend zu - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Der Wettergott scheint ein Pferdefreund zu sein: Pünktlich zum Pferdetag in Buch riss der Himmel auf und badete Reiter, Kutscher und Besucher in strahlendem Sonnenschein. Auf dem Festplatz in Buch ging dieses Jahr alles rum ums Thema Holz. Für die Pferde bedeutete das: Schwerstarbeit.

Bilderstrecke zum Thema Mit 100 PS durchs Knoblauchsland: Der Pferdetag in Buch Große Kaltblüter und kleine Ponys, Kutschen und Gespanne aller Art, historische Shows und Reiterquadrillen: Der Bucher Pferdetag lockt jedes Jahr Tausende Besucher an. Auf dem Festplatz in Buch ging es am 18. August diesmal um den Stamm: Die Pferdefreunde zeigten unter anderem, wie mühsam es vor 100 Jahren war, Holzstämme mit Pferdestärken aus dem Wald zu ziehen.



jru