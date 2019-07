Kritik von SPD-Politiker: Nürnberger Reiterstaffel verzichtbar?

NÜRNBERG - Seit einigen Monaten hat Nürnberg offiziell eine eigene Reiterstaffel bei der Polizei. Bis zu 35 Tiere sollen dort für den Einsatz trainiert werden. Der SPD-Abgeordnete Stefan Schuster hält das für Unsinn - und sagt: Eine Staffel in Bayern reicht.

Die Nürnberger Reiterstaffel schaute auch beim Frühlingsfest des Airportes dabei. Foto: Ralf Rödel



So ganz kann Stefan Schuster die Aufregung nicht verstehen. Es sei ja ganz nett, findet der Nürnberger Landtagsabgeordnete der SPD, wenn Nürnberg nun auch eine Reiterstaffel der Polizei bekommt. Doch ihren Sinn bezweifelt Schuster dann doch ein wenig. "Mir persönlich sind Zweibeiner bei der Polizei entschieden wichtiger als Vierbeiner."

Markus Söder, wie Schuster ein Nürnberger, wenn auch einer, der seine politische Heimat bei der CSU sieht, hatte die Reiterstaffeln einst als Wahlkampfthema entdeckt und vorangetrieben.

"Söder arbeitet mit Bildern"

"Söder arbeitet mit Bildern", sagt Schuster. Und das Bild mit den Pferden war natürlich ein gewichtiges. Also hat sich Söder in München mit den Reitern ablichten lassen, hat er allen großen bayerischen Städten eine eigene Staffel versprochen und damit auf das Sicherheitsgefühl der Menschen ebenso abgezielt wie auf die Pferdeliebe vieler Bayern.

Inzwischen sieht die berittene Welt ein wenig anders aus, kleiner, bescheidener. Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Würzburg bleiben weiterhin pferdefrei; nur Nürnberg bekommt eine Staffel, wenn auch etwa kleiner als geplant, mit 35 statt 40 Tieren. Die Ersten sind inzwischen gesattelt, draußen, in einem privaten Stall in Buch. Ihre Reiter arbeiten laut Schuster im normalen Streifendienst, wenn sie nicht gerade bei den Pferden sind.

Alles schön und gut, findet Schuster. Nur worin der Sinn liegt, das weiß er nicht ganz genau. Das sei so ähnlich wie bei der Grenzpolizei, findet Schuster, der für die SPD als innenpolitischer Sprecher unterwegs ist. "Innere Sicherheit war schon immer mein Leib- und Magenthema", sagt der Nürnberger, der 23 Jahre bei der Berufsfeuerwehr gewesen ist, zuletzt als Einsatzleiter Innenstadt, seit 17 Jahren für die SPD im Landtag sitzt und dort jetzt dem Innenausschuss angehört – "damit habe ich immer geliebäugelt", gesteht er.

"Ich sehe den Nutzen einfach nicht"

Als Innenpolitiker aber sieht Stefan Schuster die Situation kritischer. Der Polizei, sagt er, fehlten die Beamten in der Fläche, nicht nur der Reiterstaffeln wegen, sondern auch, weil das Innenministerium Stellen abgezogen hat für die sogenannte Grenzpolizei, die nicht nur in Schusters Augen keine ist. "Wenn die Staatsregierung gesagt hätte, sie wolle die Schleierfahndung ausbauen, hätten wir nichts dagegen gehabt", sagt der 59-Jährige. "Die halten auch wir mittlerweile für sinnvoll." So aber sei das kaum mehr als ein Etikettenschwindel, den das Bundesverfassungsgericht längst für nicht zulässig erklärt hat. "Bayern ist für die Grenze nun mal nicht mehr zuständig", sagt Stefan Schuster.

Stefan Schuster sitzt für die SPD im bayerischen Landtag. Foto: Eduard Weigert



Für die Innere Sicherheit schon, und da setzt Schuster doch andere Schwerpunkte. "Ich sehe einfach den Nutzen der Pferdestaffel nicht", sagt er. Klar könnten die Wallache bei Großeinsätzen hilfreich sein, bei Fußballspielen etwa.

Die Tiere sind schon wegen ihrer schieren Größe eine Autorität auf der Straße. "Dafür müssen sie aber nicht in jeder Stadt stationiert sein", sagt Stefan Schuster, "nicht einmal zwingend in Nürnberg."

Schuster gönnt den Münchnern ihre Reiterstaffel; er will sie ihnen nicht wegnehmen, im Gegenteil. Wenn die Nürnberger mal ein paar Pferde brauchten, sagt er, "sollen die Münchner sie doch in ihren Hänger packen und hierherfahren". Das sei einfacher, sinnvoller und kostengünstiger.

Denn eines sei doch, laut Schuster, klar: "Die reiten auch nicht vom Knoblauchsland zum Stadion. Die packen ihre Pferde ebenfalls in den Anhänger." Wo aber liege dann der Unterschied, der die Mehrkosten rechtfertige, fragt sich Stefan Schuster. "Mit dem Geld ließe sich sicher Sinnvolleres anfangen."