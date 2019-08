Kult-Bäckerei Gabsteiger dicht: So war der letzte Abend

"Ein Stück Anarchie geht damit in Gostenhof verloren' - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Margit, die Letzte: Nach 40 Jahren machte Margit Gabsteiger in ihrer Kult-Bäckerei in Gostenhof am Samstag die Lichter aus. Aber erst am frühen Morgen. Vorher kamen noch einmal alle Nachtgiger vorbei, um sich von der Besitzerin zu verabschieden.

Der Gabsteiger war eine Institution in Gostenhof. Doch Margit macht jetzt Schluss. © Daniel Karmann



Der Gabsteiger war eine Institution in Gostenhof. Doch Margit macht jetzt Schluss. Foto: Daniel Karmann



Am Wochenende war die Bäckerei der Treff für Nachtschwärmer. Dicht drängten die sich Samstagnacht vor und im Laden. Gabsteiger reichte ihre berühmten Currywoschdbrödla im Akkord über die Theke. "Viel Zeit zum Verschnaufen habe ich nicht. Das ist ganz gut, sonst wird es zu emotional", meinte sie lachend.

"Ein Stück Anarchie geht damit in Gostenhof verloren", meinte Musikerin und Stammkundin Bettina Ostermeier. Mit den Schauspielern des Staatstheaters war sie hier regelmäßig nach den Premierenfeiern gelandet. "Was mach ich jetzt? Greinen!", meinte sie - und sprach damit vielen aus der Seele.

In der Nacht wurde aber nicht geweint, sondern bis in den Morgen geplaudert und gelacht. Der Bayerische Rundfunk filmte Gabsteigers Abschied. Zu sehen in der Frankenschau am Montag zwischen 18 und 18.30 Uhr.