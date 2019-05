Kunstprojekt zum Weltbienentag: "Beedabei" auf dem Hauptmarkt

NÜRNBERG - Dass Bienen für unser Ökosystem extrem wichtig sind, ist spätestens seit dem Volksbegehren zur Rettung der Bienen hinlänglich bekannt. Um darauf aufmerksam zu machen, wie bedroht die kleinen Helferlein sind, hat ein Künstlerduo auf dem Nürnberger Hauptmarkt ein Kunstprojekt inszeniert.

200 gelbe Kästen, angeordnet in der Form der Europasterne: Mit diesem Kunstprojekt möchte das Künstlerduo Peter H. Kalb und Gisela M. Bartulec anlässlich des Weltbienentags darauf aufmerksam machen, wie wichtig und gleichzeitig bedroht die Tiere sind. Im Anschluss an die Aktion auf dem Nürnberger Hauptmarkt durften Passanten die Kästen mit nach Hause nehmen, um so neue Futterplätze für die kleinen Helferlein zu schaffen.

