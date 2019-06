Kurioses Plakat: SPD eröffnet Wahlkampf mit Brehm

Vielleicht zum letzten Mal prangt das Bild von Maly groß in der Stadt - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Wie viel Ulrich Maly wird wohl im OB-Wahlkampf für Thorsten Brehm stecken? Diese Antwort gibt die Nürnberger SPD nun mit einem kuriosen Plakat - und eröffnet damit zudem den Wahlkampf.

Nach dem angekündigten Rückzug des seit 2002 amtierenden Oberbürgermeisters – und der Nominierung seines noch eher unbekannten Nachfolge-Kandidaten, steht der Nürnberger SPD eine spannende Neuaufstellung bevor. Der Auftakt der OB- und Kommunalwahlkampagne der Nürnberger Sozialdemokraten gibt eine erste Antwort.

"Ich bin Thorsten Brehm" erklären 13 unterschiedliche Personen auf frisch plakatierten Litfaßsäulen. Frauen und Männer, die sich zu den Ideen und Vorstellungen des sozialdemokratischen OB-Kandidaten für 2020 bekennen. Der SPD-Spitzenmann lässt also erst einmal andere für sich sprechen. Die Plakat-Idee ist ein wenig verblüffend und schräg. Aber Werbung soll ja bekanntlich neugierig machen. Und Thorsten Brehm, der momentan auf Wanderurlaub unterwegs ist, meint (etwas zu) bescheiden: "Es geht in erster Linie ja nicht um meine Person, sondern um die Ideen, für die ich mich starkmache – gemeinsam mit anderen."

