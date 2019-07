Ladendieb schlägt auf Detektiv ein - Verfahren eingeleitet

Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und sprach den Verdächtigen an

NÜRNBERG - Ein Ladendieb hat am vorigen Freitag auf einen Detektiv eingeschlagen und versucht, mit der Beute zu verschwinden. Eine Streife griff den Wohnsitzlosen wenig später auf.

Gegen 19.15 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv einen Mann, der in ei nem Geschäft in der Innenstadt Kleidungsstücke an sich nahm und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und sprach den Verdächtigen an. Der 26-Jährige schlug dann plötzlich auf den Detektiv ein und suchte mit der Beute das Weite.

Kurz darauf griff eine Polizeistreife den 26-Jährigen auf. Da der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls wurde eingeleitet.

