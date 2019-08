Ladies Night auf dem Volksfest: Das wartet auf die Damen!

NÜRNBERG - Der Countdown läuft für die weiblichen Besucher des Nürnberger Volksfests: Am 5. September warten mit der Ladies Night etliche Vergünstigungen und Überraschungspakete auf alle Damen. Besonders begehrt: Die legendäre Strip-Show "International Dream Men".

Bereits beim diesjährigen Frühlingsvolksfest ließen die Tänzer der "International Dream Men" Muskeln und Charme spielen. © Eduard Weigert



Bereits beim diesjährigen Frühlingsvolksfest ließen die Tänzer der "International Dream Men" Muskeln und Charme spielen. Foto: Eduard Weigert



Diesen Termin werden sich einige Volksfestbesucherinnen fest in ihren Kalender schreiben: Die heißbegehrte Strip-Kombo "International Dream Men" sorgte bei der Ladies Night in den vergangenen Jahren bereits für Freudensprünge. Am Donnerstag, den 5. September, wollten die Männer im Festzelt Papert erneut die Frauenwelt verzücken. "Nicht nur anschauen, sondern auch anfassen" - ist das Credo des Abends.

Am 18 Uhr startet die Show im Zelt - für die Musik wird dabei die Partyband "Highline" sorgen. Außerdem warten am Donnerstag viele Angebote und kleine Geschenke auf die Besucherinnen; einheitliche Gute-Laune-Musik von Charivari 98.6. An den Eingängen werden 5000 Blinkherzen an die Damen verschenkt. An allen Fahrgeschäften zahlen weibliche Besucher außerdem nur einen Euro Fahrpreis.

So lief die Ladies Night in den vergangenen Jahren:

