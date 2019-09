Larven in der Norikusbucht: "Das ist doch besser als Chlor"

"Die sind gruselig": Grüne Algenteppiche nerven Besucher noch eher - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Echte Fans des Wöhrder Sees lassen sich nicht von Wurmlarven vertreiben - wirkliche Angst geht rund um die Norikusbucht nicht um. Die Algen sind schon eher ein Problem.

Algen gibt es auch in der Norikusbucht. Gefährlich sind die aber nicht. © Stefan Hippel



Algen gibt es auch in der Norikusbucht. Gefährlich sind die aber nicht. Foto: Stefan Hippel



Für zarte Gemüter ist die Vorstellung nichts: dass sich mikroskopisch kleine Wurmlarven den Menschen als Wirtstier suchen, um sich dort in die Haut zu bohren und ihre Eier abzulegen. Doch Susanne Stoiber ficht das nicht an. Die braungebrannte 56-Jährige steigt aus dem Wasser, das sie gerade fast für sich alleine hatte. Sie schüttelt den Kopf: "Ich mach mir nicht so viele Gedanken. Sonst darf ich ja nirgends mehr rein. Der See, das ist eben Natur. Das ist doch besser als Chlor."

Erfrischung aus der Sprühflasche: Jürgen Tauchert lässt sich nicht abschrecken. © Foto: Stefan Hippel



Erfrischung aus der Sprühflasche: Jürgen Tauchert lässt sich nicht abschrecken. Foto: Foto: Stefan Hippel



Darüber gehen die Meinungen auseinander, seitdem mehrere Menschen nach einem Bad in der Norikusbucht am Wöhrder See über juckende Hautausschläge klagten. Sehr wahrscheinlich sind sogenannte Zerkarien dafür verantwortlich, die in jedem naturbelassenem Gewässer vorkommen, das auch von Vögeln bewohnt wird. Und davon gibt es am Wöhrder See bekanntermaßen zuhauf.

"Mich hat es getroffen"

Die Wurmlarven befallen eigentlich nur Wasservögel. Sie bohren sich in die Haut und entwickeln sich dort. Ihre Eier werden am Ende mit dem Kot der Vögel wieder ausgeschieden. Doch manchmal suchen sich die Larven versehentlich einen Menschen als Wirt. Das ist laut Nürnberger Gesundheitsamt ungefährlich, weil die Parasiten vom menschlichen Immunsystem getötet werden. Doch es kann zu unangenehmen Ausschlägen kommen.

Die Algen haben sie vertrieben: Andreas Schatz und Rosalie packen zusammen. © Foto: Stefan Hippel



Die Algen haben sie vertrieben: Andreas Schatz und Rosalie packen zusammen. Foto: Foto: Stefan Hippel



"Da! Hier, hier und hier!" Jürgen Tauchert zeigt auf sein Bein. "Mich hat es getroffen." Doch er liegt trotz einer Hautreizung auch heute wieder am Ufer des Sees mit Blick auf den Beton-Damm, auf dem Sonnenliegen stehen. Dahinter recken Flamingo-Tretboote ihre Hälse in die Höhe. "Mein Gott, dafür sind wir in der Natur. Ich sehe das nicht so dramatisch", fährt Tauchert in Sachen Zerkarien fort. Zwischendurch greift der 52-Jährige zu einer Sprühflasche und benetzt sich mit Wasser, Trinkwasser wohlgemerkt. Nicht wegen möglicher Würmer, wie er sagt, sondern schlicht wegen der Hitze.

Grüne Teppiche treiben unter der Oberfläche

Tauchert wohnt hier gleich ums Eck. Früher sei er immer ins Bayern 07-Bad gegangen, erzählt er. Doch seitdem Ministerpräsident Markus Söder (CSU) praktischerweise einen Badestrand vor seiner Haustüre hat anlegen lassen, nutzt Tauchert die Gratis-Bucht. "Das ist echt schön geworden. Man darf nicht immer nur über den Söder lästern."

Sie haben sich einen Schattenplatz gesucht: Natalia Faut, Stefan Kock und Tochter Anna Marie mögen die Aussicht am Wöhrder See. © Foto: Stefan Hippel



Sie haben sich einen Schattenplatz gesucht: Natalia Faut, Stefan Kock und Tochter Anna Marie mögen die Aussicht am Wöhrder See. Foto: Foto: Stefan Hippel



Schön sei es, ja, findet auch Andreas Schatz (35). Trotzdem drückt er gerade die Luft aus einer Matratze und packt zusammen. Der erste Ausflug mit seiner Tochter Rosalie in die Norikusbucht endet früher als geplant. Schuld sind nicht die Zerkarien, sondern die Algen im See. Grüne Teppiche treiben unter der Wasseroberfläche. "Die sind gruselig", findet Rosalie (6), deshalb gehen Vater und Tochter jetzt lieber ins Freibad.

Die Algen halten auch Natalia Faut (35) vom Baden ab. "Ich würde hier nicht schwimmen wollen", sagt sie. Aber sie genießt es trotzdem, hier zu sitzen. Sie mag die Aussicht. Natalia Faut ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter von Aachen nach Nürnberg gezogen. Etwas Vergleichbares habe es dort nicht gegeben.

Die neu gestaltete Bucht wurde vor drei Jahren geflutet. Bis 15. September ist das Baden offiziell erlaubt. Bis dahin kontrolliert die Stadt die Wasserqualität. Allerdings wird das Wasser bislang nicht auf Zerkarien untersucht. Auch das staatliche Wasserwirtschaftsamt nimmt Proben. Der See wird in die Gewässergüteklasse II (mäßig belastet) eingestuft. "Damit liegt er im Bereich der meisten Gewässer in Bayern", so die Behörde.