Laster-Unfall auf A3: Senf landet auf der Fahrbahn

Kollision war auf Höhe des Autobahnkreuzes Nürnberg - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Ein Unfall auf der A3 forderte am Donnerstagabend die Einsatzkräfte: Wie die Polizei berichtet, waren am Autobahnkreuz Nürnberg aus noch ungeklärter Ursache drei Lkw beteiligt. Die Autobahn musste in Richtung Norden für längere Zeit gesperrt werden. Auch, weil Senf die Fahrbahn deckte.

Etwa gegen 21 Uhr hat es aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe des Autobahnkreuzes Nürnberg gekracht. Ein Lastwagen hielt zuvor auf der rechten Spur an, ein zweiter Lkw-Fahrer, laut BR in Richtung Norden unterwegs, sah diesen zu spät und streifte das stehende Fahrzeug beim Ausweichmanöver. Das stehende Fahrzeug verlor dabei einen Teil seiner Senf-Ladung.

Bilderstrecke zum Thema Senf-Ladung auf A3: Laster-Chaos bei Nürnberg Am Donnerstag, gegen 21 Uhr, sind drei Lastwagen auf der Höhe des Autobahnkreuzes Nürnberg (A3) in einem Unfall verwickelt gewesen. Alle Fahrer blieben unverletzt, die Bergungsarbeiten gestalteten sich jedoch schwierig - auch, weil Senf auf der Fahrbahn verteilt war



Ein dritter Lastwagen wich den Unfall-Fahrzeugen zwar aus, kam dabei jedoch im Straßengraben zum Stehen. Wie die Polizei berichtet, konnten alle Fahrer ihr Führerhaus unverletzt verlassen. Aufgrund der schwierigen Bergungsarbeiten musste jedoch die Autobahn in Richtung Norden bis in die frühen Morgenstunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Gegenfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Artikel wurde am Freitag um 9.44 Uhr aktualisiert.

jm/mw