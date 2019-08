Lastwagen verliert Großteil seiner Ladung im Berufsverkehr

NÜRNBERG - Ausgerechnet im Berufsverkehr hat ein Laster am Donnerstagmorgen in der Sigmundstraße Teile seiner Ladung verloren. Die Verkehrspolizei geht von einer Gefährdung nachfolgende Verkehrsteilnehmer aus und sucht deshalb nach Zeugen bzw. möglichen Geschädigten.

Beladen mit Kies und unfertigem Beton war der Lkw kurz vor 8 Uhr in der Sigmundstraße in Richtung Fürther Straße unterwegs. Ab der Bahnunterführung verlor er auf einer Strecke von etwa 500 Metern große Teile der Ladung. Offenbar bemerkte der Fahrer (37) das Malheur kurz darauf. Denn er stoppte, hantierte am Heck des Laster und fuhr dann weiter, ohne sich um die verschmutzte Fahrbahn zu kümmern.

Bisher meldeten sich bei der Polizei keine Geschädigten. Mögliche Zeugen des Vorfalls sowie Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise behindert, gefährdet oder gar geschädigt worden sind, bittet die Verkehrspolizei, sich unter 09 11 65 83 - 1530 zu melden.

