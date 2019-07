Latin-Festival am Airport: Nicky Jam lässt Nürnberg tanzen

12.5000 Besucher beenden Event-Sommer - Neuauflage im kommenden Jahr - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er ist einer der Superstars des Genres, dekoriert mit Diamant- und Platin-Platten: Nicky Jam brachte am Samstag beim Latin-Festival am Nürnberger Airport über 12.000 Menschen zum tanzen. Und nicht nur der Sänger war in Ekstase, die Besucher spulten eine stundenlange Reggaeton-Party ab. Wir haben die Bilder!

Die Veranstalter sprechen von einem "finale grande", von einem krönenden Abschluss einer Festival-Reihe, die gut 45.000 Menschen an vier Wochenenden am den Nürnberger Airport lockte. Mit Nicky Jam ("El perdón") feierten am Samstag mehr als 12.000 Besucher das Latin-Festival, das den Abschluss des Event-Sommers am Flughafen markiert. Neben Reggaeton-Superstar LOS4 de CUBA, Lirico en la Casa beschallten ein Dutzend weiterer Musiker das Gelände mit krachenden Beats und heißen Rhythmen.

Klar ist: Im kommenden Jahr wird es eine Neuauflage des Event-Sommers am Flughafen geben, der Ticketverkauf für das HipHop Garden, die SuperSommerSause, das 90er- sowie das Latin-Festival läuft bereits. Zusätzlich werde man alle deutschen Spiele der Europameisterschaft 2020 auf Leinwand zeigen.

Alle Bilder der vergangenen Festivals sehen Sie hier: