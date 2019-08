Leerstand im Quelle-Areal: Bald Abstimmung über "The Q"

NÜRNBERG - Zehn Jahre nachdem das Versandhaus Quelle Insolvenz anmelden musste, sind die Verhandlungen mit der Stadt über die Nachfolgenutzungen des ehemaligen Versandzentrums abgeschlossen. In der September-Sitzung des Stadtrats soll über die Mietverträge abgestimmt werden.

Der Bauzaun wurde aufgestellt, im Umfeld des ehemaligen Quelle-Versandzentrums haben die Aufräumarbeiten begonnen, Sandberge werden abgetragen. Bis 2024 soll der Umbau der Quelle für neue Nutzer abgeschlossen sein. © Foto: Eduard Weigert



Die Verträge sehen vor, dass die Stadt 2024 mit dem Sozialamt, dem Jugendamt und der IT-Abteilung in "The Q", so der neue Name der Quelle-Immobilie, einziehen wird. Auf einer Mietfläche von rund 40.000 Quadratmetern werden 1100 städtische Beschäftigte arbeiten. Auch die Unterlagen für die Bauvoranfrage sind komplett, so dass mit einem Bescheid über den Umbau des ehemaligen Quelle-Versandzentrums im Oktober gerechnet wird. Danach kann die Gerchgroup den Bauantrag einreichen. 2020 soll dann die Baugenehmigung erteilt werden. Danach kann mit dem Bauen begonnen werden. Der Bauzaun mit dem Schriftzug "The Q" wurde schon aufgestellt.

Sollt der Umbau nicht bis 2024 fertig sein, dann sieht der Vertrag zwischen Stadt und Gerchgroup Ausgleichszahlungen vor. Bis zuletzt war über die künftige Mietpreisentwicklung und die Gestaltung der Arbeitsplätze zwischen Stadt und Unternehmen verhandelt worden. Erst im Rahmen eines Spitzengesprächs zwischen OB Ulrich Maly und Mathias Düsterdick, Vorstandsvorsitzender der Gerchgroup, konnten die Hürden überwunden werden. Über den eigentlichen Mietpreis, der zwischen 16 und 17 Euro liegen soll, und die Anzahl der Parkplätze, die ebenfalls umstritten waren, wurde schon länger Einvernehmen erzielt.

Die Gerchgroup hatte das ehemalige Quelle-Versandzentrum im Juli 2018 von dem portugiesischen Immobilienentwickler Sonae Sierrra erworben. Sonae Sierra hatte über mehrere Jahre hinweg vergeblich versucht, die Quelle-Umwandlung in Gang zu bringen.

Geförderter Wohnungsbau geplant

In einem Interview mit der Nürnberger Zeitung hatte Düsterdick angekündigt, eine Milliarde zu investieren. Neben den städtischen Dienststellen, sollen noch 900 Wohnungen in den Versandhallen eingerichtet werden. Auf einer Verkaufsfläche von 18 851 Quadratmetern wird es Einzelhandel geben. Auf einem Parkplatz neben dem Heizhaus ist auf 10.000 Quadratmetern geförderter Wohnungsbau geplant.

Um genügend Tageslicht in das Versandzentrum zu bringen, müssen Lichthöfe hineingeschnitten werden, sonst wären große Teile des Gebäudes nur als Lager nutzbar. Die Lichthöfe verringern die Nutzfläche auf 190 000 Quadratmeter. Die Denkmalschützer haben diese Lichthöfe inzwischen zugestanden. "Das werden die hauptsächlichen Veränderungen sein", hießt es aus dem Amt. Experten sind gespannt, denn vor Überraschungen ist man bei einem solchen Bau sicher nicht gefeit. Das betrifft vor allem die Betonqualität der Konstruktionen sowie den statischen Zustand der Fassaden. Hier laufen gerade die Untersuchungen.

Im Umfeld der ehemaligen Quelle wurden bereits 300 neue Wohnungen gebaut oder sind im Bau. Im August 2020 soll es auch mit dem Quelle-Park, der auf dem ehemaligen Quelle-Bus-Parkplatz entstehen soll, losgehen. Eigentlich hätte es 2018 schon losgehen sollen, aber die Ausschreibungen blieben erfolglos.