Lesben-Power in der City: Dyke March zieht durch Nürnberg

Frauen trafen sich zum zweiten Mal zur Parade durch die Innenstadt - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Am Vorabend zum CSD übernahmen die Lesben die Nürnberger Innenstadt: Mit Regenbogenfahnen, Motorrädern und feministischen Parolen zog am Freitagabend der Dyke March bis vor die Lorenzkirche.

Organisiert von "Sisterhood", einem Gemeinschaftsprojekt verschiedener Lesbengruppen, zog der Dyke March mit etwa 400 Teilnehmenden ab 18 Uhr vom Opernhaus aus durch die Stadt. Auch die Grünen-Abgeordneten Tessa Ganserer und Verena Osgyan waren mit von der Partie, für Sitmmung sorgte außer knalligen Kostümen und bunten Schildern vor allem die Sambagruppe Vincivi.

Bilderstrecke zum Thema

Zu einer fröhlichen und farbenfrohen Demonstration kamen am Freitagabend frauenliebende Frauen vor dem Nürnberger Opernhaus zusammen. Der Dyke March zeigte am Vortag der Parade zum Christopher Street Day, die aus Sicht der Veranstalterinnen des Dyke Marchs häufig vor allem als "Schwulenparade" wahrgenommen wird, wie groß die Lesbenpower in der Metropolregion ist.