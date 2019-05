Lang waren die Gesichter in der Café-Bar Garage, nachdem der 1. FC Nürnberg dort vor ihren Augen noch tiefer in den Abstiegskampf geraten ist. Das 0:2 gegen Wolfsburg reiht sich in eine lange Serie an Niederlagen. Die Fans suchen nach Erklärungen - und bewerten die Nürnberger Kicker. In Erlangen hingegen glimmten noch die Hoffnungsschimmer.