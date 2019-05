"Leuchtturm": Richtfest für Deutsches Museum in Nürnberg gefeiert

In einem Jahr soll die 100-Millionen-Euro-Investition fertig sein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Richtfest im Augustinerhof: Aus dem einstigen "Ratzentanzplatz" im Herzen der Stadt ist ein architektonisches Juwel geworden. Das ist schon jetzt im Rohbau erkennbar.

Viele Jahre waren die leerstehenden, kaputten Häuser unweit des Hauptmarkts ein trister, trostloser Anblick. Investor Mohammad Abousaidy konnte seine Pläne nicht verwirklichen, das Gelände kam immer mehr herunter und verfiel. Schließlich griff Immobilienentwickler Gerd Schmelzer zu, um das Areal städtebaulich völlig neu zu entwickeln. Dort entsteht nun das Zukunftsmuseum des Deutschen Museums, ein Hotel, Gastronomie, eine Tiefgarage mit 170 Stellplätzen und eine Gastronomie. Und noch etwas: ein neuer Platz in der Altstadt.

Oberbürgermeister Ulrich Maly ist ganz sicher: Die Laufwege beim Bummeln durch die Stadt werden sich künftig ändern. Die Passanten bekommen im Augustinerhof einen neuen Platz mit Öffnung zur Pegnitz hin. "Der Platz ist das schönste Geschenk an die Nürnberger", meint Maly vor den zahlreichen Gästen beim Richtfest. Hier können sie die ansonsten im Stadtbild versteckte Pegnitz direkter erleben. Dabei ist der Platz noch das günstigste bei der rund 100-Millionen-Euro teuren Investition der Alpha-Gruppe von Bauherr Gerd Schmelzer.

Viel Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur war gekommen, um einen neugierigen Blick auf den neuen Augustinerhof zu werfen: Sie wollten die Gebäude von Architekt Volker Staab im Rohzustand wirken lassen, der in Nürnberg mit dem Neuen Museum und den Sebalder Höfen Maßstäbe für Gegenwarts-Architektur gesetzt hat.

Ministerpräsident Markus Söder sprach Staab gar als "Baumeister Bayerns" an. Ein bisschen übertrieben natürlich bei all dem Überschwang. Aber aus den Worten des CSU-Chefs sprach der Stolz, dass es gelungen ist, dem über Jahrzehnte hinweg tristen Augustinerhof-Gelände im Herzen Nürnbergs Leben einzuhauchen. Dass Söder selbst daran beteiligt war, vergaß er selbstredend nicht zu erwähnen.

Bauherr Schmelzer verspricht, das Zukunftsmuseum vertragsgemäß am 1. November zu übergeben. Dann haben die Planer ein Jahr Zeit, die Räume auszugestalten. Im April 2020 soll das Hotel "Karl August" (nach den angrenzenden Straßen benannt) den Betrieb aufnehmen. Vom Zeitplan sei man "100-prozentig auf Linie", betont Schmelzer stolz, von den Kosten angesichts der boomenden Baukonjunktur dagegen "nicht ganz". Mehr will er aber nicht verraten.

Der Augustinerhof spielt eine besondere Rolle in der Historie der Stadt. Der bisher erste und einzige Bürgerentscheid in der Nürnberger Geschichte fand wegen des Geländes an der Pegnitz statt. Doch auch mehr als 15 Jahre später ist, abgesehen von einem Parkplatz, dort nicht viel passiert. In unserer Bildergalerie gibt es einen Überblick über die Geschichte des Zankapfels.