Lkw rammt Baustelle bei Nürnberg: A9 bis Mittag gesperrt

Tankdeckel aufgerissen - Hunderte Liter Diesel ausgelaufen - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Auf der A9 bei Nürnberg geht derzeit gar nichts mehr: Ein Vierzigtonner hat in der Nacht zum Samstag eine Baustelle gerammt, sodass der Tank aufriss und mehrere hundert Liter Diesel ausliefen. Die Autobahn muss noch bis zum Mittag gesperrt bleiben, so die Polizei.

Ein Lastwagen hat in der Nacht zum Samstag auf der A9 bei Nürnberg eine Baustellenmarkierung gerammt. Dadurch riss der Tank des Vierzigtonners auf. "Mehrere hundert Liter Diesel sind ausgelaufen", sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen. Die Autobahn wurde zwischen Nürnberg-Feucht und Allersberg in Richtung Süden vorerst gesperrt. Die gesamte Erde, in die der Diesel versickert ist, müsse abgetragen werden.

Autofahrer sollten die Umleitung nutzen. Die Polizei rechnete mit größeren Staus und Behinderungen. Die Autobahn bleibe mindestens bis zum Mittag gesperrt. Warum der Lastwagenfahrer von der Spur abkam, war zunächst unklar. Er überstand den Unfall unverletzt.

Lastwagen bei Bayreuth umgekippt

Auf der A9 ist am Samstagmorgen bei Bayreuth ein Autotransporter umgestürzt. Die beiden Fahrer des Transporters wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Lastwagen geriet aus ungeklärter Ursache am Bindlacher Berg ins Schleudern und kippte um. Für die Bergung war die A9 in Fahrtrichtung Süden zeitweise gesperrt. "Wir gehen von einem mindestens sechsstelligen Schaden aus", sagte ein Polizeisprecher.

dpa