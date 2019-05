Lösen Schulwegpläne das Elterntaxi-Problem in Nürnberg?

NÜRNBERG - Viele Eltern plagen Ängste, ihre Kinder ohne Begleitung in die Schule gehen zu lassen. Die Furcht, ihr Liebling könnte Opfer eines Unfalls werden, sitzt tief. Eine ganze Palette von Maßnahmen soll deshalb dazu beitragen, dass die Mädchen und Buben den Weg zum Klassenzimmer sicher hinter sich bringen: Verkehrsunterricht, Polizeipuppenbühne, Vorträge – und regelmäßig aktualisierte Schulwegpläne.

Die Schulwegpläne geben Grundschülern auch hilfreiche Tipps, wie sie sich im Straßenverkehr - etwa an vielbefahrenen Straßen – verhalten sollen. © Arne Dedert, dpa



Auf den detailgenauen Stadtteilplänen sind neben den Schulen auch Ampeln, Zebrastreifen, Gefahrenstellen wie Bahnübergänge und Standorte der Schulweghelfer eingezeichnet. Eigentlich waren die Unterlagen, die es seit etwa zwei Jahrzehnten gibt, für den verwaltungsinternen Gebrauch gedacht. Die Unfallkommission aus Stadtplanern, Service Öffentlicher Raum, Polizei und Schulamt sollte einen exakten Überblick über die jeweilige Situation kriegen.

"Wow, was für eine hohe Qualität. Eigentlich sollten auch alle Eltern und Schüler dieses Hilfsmittel haben", dachte sich Frank Jülich, Leiter des Nürnberger Verkehrsplanungsamtes, vor etlichen Jahren, als er die Pläne genauer unter die Lupe nahm. Und so kam es dann auch. Neben der Karte gibt es in den 52 Faltblättern Informationen zum sichersten Weg zur jeweiligen Schule und Tipps zum Einüben mit den Erstklässlern.

+++ Alle 52 Nürnberger Schulwegpläne finden Sie hier +++

Alle zwei Jahre werden die gedruckten Pläne aktualisiert (Auflage: 30.660 Exemplare), online geht es kurzfristiger. Die Karten sind gelegentlich auch Entscheidungsgrundlage, wenn es darum geht, ob das Kind von der Stadt eine Wertmarke für den öffentlichen Nahverkehr bekommt, auch wenn der Mindestabstand von der Wohnung bis zur Schule nicht gegeben ist. Wie etwa in der Reichelsdorfer Schalkhaußerstraße: "Dort halten wir die Gefährdung für zu groß, darum gibt es eine Marke", sagt Jülich.

Die Polizei, die mit Mitarbeitern von Schulamt und Verkehrsplanung an den Schulwegplänen arbeitet, ist mit dieser Hilfe sehr zufrieden. Sie verweist auf die Verkehrsstatistik für Schulwegunfälle, die in den letzten fünf Jahren jeweils "nur" zwischen 20 und 30 betragen haben. Im Jahr 2018 gab es 26 leicht verletzte Mädchen und Jungen. Die Polizei musste in den vergangenen 15 Jahren keinen einzigen tödlichen Schulwegunfall notieren. Jeder Unfall wird analysiert und die Verkehrssituation vor Ort auf Verbesserungsmöglichkeiten abgeklopft.

Als "rund und ausgereift" beschreibt Schulbürgermeister Klemens Gsell die Schulwegpläne. Der CSU-Politiker wünscht sich, dass Mütter und Väter nach der Lektüre des Faltblatts auf das "Elterntaxi" verzichten, das die Kinder bis zum Schultor bringt. Den Weg von der Wohnung zum Klassenzimmer einüben, auf den Verkehr achten — das gehört für Gsell zum schulischen Lernen dazu. Dass die Pläne eine "Eigenerfindung des Schulamts" waren, die es in anderen Städten so nicht gibt, macht den Bürgermeister auch ein bisschen stolz auf seine Mitarbeiter.