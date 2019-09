Lücke im Herzen: Nürnberger gedenken ihrer toten Haustiere

Leser schickten uns Erinnerungsfotos für eine Bildergalerie zum Nationaltag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ihre großen Augen, ihr weiches Fell, eine spezielle Charaktereigenschaft oder einfach das regelmäßige Schmusen: Unsere Haustiere bleiben unvergessen, auch, wenn ihre Zeit gekommen ist. Zum "Nationaltag des Gedenkens an verstorbene Haustiere" haben wir Erinnerungsfotos unserer Leser an ihre Lieblinge gesammelt.

Ob auf vier Pfoten, mit zwei Flügeln oder im Aquarium: Unsere Haustiere begleiten uns durch unser Leben. Für viele sind sie wie ein weiteres Familienmitglied. Umso größer ist die Lücke, die sie in unserem Herzen und Leben hinterlassen, wenn sie von uns gehen. Am Nationaltag des Gedenkens an verstorbene Haustiere schickten viele Leser Fotos ihrer toten Lieblinge an die Redaktion von nordbayern.de. Wir haben daraus eine Bildergalerie zusammengestellt.

Bilderstrecke zum Thema Tag der Trauer: Unsere User gedenken ihrer verstorbenen Haustiere Egal ob Hund, Katze, Maus oder Vogel: Haustiere sind für viele von uns wie ein weiteres Familienmitglied. Wenn sie von uns gehen, hinterlässt das eine große Lücke in unserem Herzen. Nichtsdestotrotz erinnern wir uns gerne an die schönen und glücklichen Momente mit ihnen - vor allem am "Nationaltag des Gedenkens an verstorbene Haustiere". Wir haben einige Erinnerungsfotos unserer Leser zu einer Galerie zusammengestellt.



Ausgerechnet am Nationaltag des Gedenkens an verstorbene Haustiere nahm auch Ministerpräsident Markus Söder Abschied von seiner Hündin Fanny.

mch