Luftnotlage über Nürnberg: Boeing dreht auf 5000 Fuß ab

Maschine kreiste rund 50 Minuten über der Region - Airline erklärt Störung - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Schreck für über 170 Passagiere eines Ferienfliegers nach Palma de Mallorca: Kurz nach dem Start in Nürnberg musste die Boeing 737 umkehren, die Eurowings-Maschine flog gleich mehrere Schleifen über Franken. Der Kapitän erklärte vorsorglich Luftnotlage.

Eine Eurowings-Maschine geriet über Nürnberg am Samstag in Luftnotlage. © Marcel Kusch/dpa



Für die Passagiere des Eurowings-Fluges mit der Nummer EW4172 begann der Urlaub am Samstag mit einem Schreck. Die Boeing 737-86J, eine Mittelstrecken-Maschine, die Platz für bis zu 189 Menschen bietet, hatte unmittelbar nach dem Start technische Probleme. Auf dem Online-Dienst Flightradar24 ist zu sehen, wie der Jet kurz nach Emskirchen bei Neustadt an der Aisch abdreht, eine große Schleife in Richtung Feucht fliegt, um dann über Westmittelfranken eine weitere Kurve Richtung Airport zu ziehen. Dort landete die Boeing gut 50 Minuten nach dem Start wieder.

So flog die Maschine über der Region. © Flightradar24



Die Airline spricht auf nordbayern.de-Anfrage von einer Sicherheitsmaßnahme, für die 172 Passagiere und die sechs Crewmitglieder habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Der Kapitän vermutete unmittelbar nach dem Start eine Störung an der elektrischen Trimmung, die für Stabilität des Jets verantwortlich ist. Der Pilot erklärte deshalb noch über Franken Luftnotlage - also einen Notfall, bei dem unter Umständen eine schwere und unmittelbare Gefahr droht.

Flugzeug wird in Nürnberg intensiv untersucht

Die Passagiere, das betont Eurowings, konnten den Flieger normal verlassen, Notrutschen oder andere Maßnahmen seien nicht notwendig gewesen. "Sie wurden auf alternative Flüge umgebucht und bekamen eine Hotelübernachtung angeboten", erklärt eine Sprecherin. "Gleiches gilt für die Gäste des Folgefluges von Palma nach Nürnberg." Viele von ihnen waren Gäste eines Kreuzfahrtschiffes.

Derzeit werde das Flugzeug in Nürnberg "eingehend geprüft", sagt die Sprecherin. Ob es wirklich einen Defekt an der elektrischen Trimmung gab, bleibt zunächst unklar. "Die Sicherheit der Fluggäste und Besatzungsmitglieder hat für uns zu jeder Zeit höchste Priorität."

