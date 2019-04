Maikundgebung auf dem Kornmarkt: "Europa - jetzt aber richtig"

Der 1. Mai soll diesmal auch eine Hommage an Europa sein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Europa – jetzt aber richtig", lautet das Motto des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für die diesjährige Maikundgebung am kommenden Mittwoch. Das Fest auf dem Kornmarkt soll ganz im Zeichen Europas stehen, so der mittelfränkische DGB-Geschäftsführer Stephan Doll.

Das Fest auf dem Kornmarkt soll ganz im Zeichen Europas stehen, so der mittelfränkische DGB-Geschäftsführer Stephan Doll. © Marco Puschner



Das Fest auf dem Kornmarkt soll ganz im Zeichen Europas stehen, so der mittelfränkische DGB-Geschäftsführer Stephan Doll. Foto: Marco Puschner



Die Europawahl am 26. Mai sei von ganz entscheidender Bedeutung: "Die Menschen müssen zur Wahl gehen und demokratischen Parteien ihre Stimme geben, die Europa gestalten und nicht zerstören wollen." Die Spalter dürften keinen Zuwachs im Parlament der Europäischen Union (EU) bekommen, sagt Doll. Der Gewerkschaftschef erinnert an die zentralen Errungenschaften der EU – zum Beispiel eine historisch einmalige Friedensepoche von 70 Jahren auf dem EU-Gebiet oder die gemeinsame Währung, von der vor allem Deutschland als Exportnation profitiere.

Die Gewerkschaften stünden zu Europa, weil viele Probleme national gar nicht lösbar seien, sagt Doll mit Verweis auf Umweltprobleme: "Schlechte Luft und dreckige Flüsse machen nicht an Grenzen halt." Zudem biete die EU die "historische Chance, offene Grenzen mit einem Schutzraum für soziale Rechte zu verbinden".

Gerade im Feld des Sozialen sieht der oberste Gewerkschafter Mittelfrankens aber noch Nachholbedarf. So fordert der DGB anlässlich des 1. Mai eine Stärkung der Tarifbindung, armutsfeste Mindestlöhne in jedem EU-Mitgliedsland, gleiche Chancen für Frauen in Europa und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. "Es gibt keine Alternative zu Europa. Aber Europa muss sozialer werden."

Doll appelliert dringend, zur Wahl zu gehen – "beim Brexit hat man gemerkt, wie wichtig eine bessere Wahlbeteiligung gewesen wäre". Vorher allerdings steht noch die Maidemonstration an, bei der der örtliche DGB-Chef freilich ebenfalls auf rege Beteiligung hofft.

Sie beginnt am 1. Mai um 10 Uhr am Aufseßplatz mit einer kurzen Auftaktkundgebung. Dann setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung, der über die Pillenreuther Straße, die Wölckernstraße, die Allersberger Straße und die Scheurlstraße zur Bahnhofsstraße führt. Nach einer Zwischenkundgebung geht es über die Königstraße weiter Richtung Kornmarkt, wo ab 11.15 Uhr die Hauptkundgebung beginnt. Es sprechen Doll, Oberbürgermeister Ulrich Maly, der evangelische Dekan Christian Kopp sowie Denise Bradl von der DGB-Jugend. Hauptredner ist ab 12 Uhr Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall Bayern.

Damit endet der politische Teil und es kann gefeiert werden. Verschiedene Musikgruppen sorgen für Unterhaltung, laut DGB-Regionssekretär Norbert Feulner sind zudem 36 Organisationen mit Info-Ständen auf dem Kornmarkt vertreten, etliche davon ebenfalls mit einem Europa-Schwerpunkt.

Marco Puschner