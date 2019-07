Andreas Gabalier sorgte am Samstagabend für eine fetzige Show im Max-Morlock-Stadion. Der Volks-Rock'n'Roller begeisterte sein Publikum in Lederhose und mit wildem Hüftschwung. Wir haben die Bilder!

Joggen und dabei etwas für die Umwelt tun: Das nahmen sich auch die Teilnehmer der NN-Plogging Aktion im Marienbergpark zu Herzen. Mit großen Säcken waren sie am Samstag unterwegs, um den Park von Dosen, Müll und Co. zu säubern.

Am Samstagabend rockt Andreas Gabalier das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Bereits am Nachmittag harrten zahlreiche Fans an den Eingängen im Regen aus, um ihrem Idol besonders nahe zu kommen. Wir haben uns in der Menge umgehört und die Stimmung in Bildern festgehalten.