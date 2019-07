Mama Margit geht: Kult-Bäckerei in Gostenhof schließt

NÜRNBERG - Ihre Bäckerei ist eine Institution in Gostenhof, nicht nur für "Nachtgiger": Margit Gabsteiger versorgte den Stadtteil mit Leckereien, und das ab 3 Uhr nachts. Doch im August ist Schluss - nach 40 Jahren in der Kernstraße hört die Kult-Bäckerin auf.

Es ist der Treffpunkt für die Nachtschwärmer, um noch ein „Currywoschd“-Brötchen zu essen und zu plaudern: Margit Gabsteigers Bäckerei in Gostenhof.



Die Bäckerin mit der blauen Haarsträhne ist Kult in Gostenhof. Ihr kleiner Laden eine Institution. Wohin, wenn es einen um drei Uhr nachts nach etwas Deftigem gelüstet? Natürlich zu Margit Gabsteiger. Ihre kleine Bäckerei, tagsüber recht unauffällig, ist zu später Stunde der Treffpunkt für die Nachtschwärmer, ihr "Currywoschdweggla" oft der krönende Abschluss einer durchfeierten Nacht. "Gabsteigern gehen" hat sich im Wortschatz etabliert — nicht nur bei den Bewohnern von Gostenhof. Jetzt müssen alle tapfer sein: Denn Mama Margit, die Mutter der Nachtgiger, hört im August auf. "Die anderen gehen auch in Rente, ich jetzt halt auch", sagt die 64-Jährige. Und macht fürs Pressegespräch etwas Seltenes: eine Pause.

Der Abschied fällt ihr schwer

Vor genau 40 Jahren hat sie den kleinen Laden in der Kernstraße mit ihrem Mann eröffnet. Bis letztes Jahr half der heute 80-Jährige noch im Geschäft mit, neben Gabsteigers rechter Hand Gabi. Jetzt geht es wegen seiner Gehbehinderung nicht mehr. Und Margit Gabsteiger will Zeit haben, um sich um ihren Mann zu kümmern. Einen Nachfolger gibt es nicht, der Sohn hat eine Lebensmittelallergie und kann nicht übernehmen. Und der Hausherr habe ohnehin anderes mit dem Haus im Sinn.

Der Abschied ist vielleicht vernünftig. Leicht fällt er der 64-Jährigen nicht. "Mit einem lachenden Auge geh ich nicht", sagt sie. Seit rund 20 Jahren sperrt sie nach Mitternacht den Laden auf, ins Bett geht sie erst am Nachmittag. Zwölf Stunden hat ihr Arbeitstag mindestens. Und einen Rhythmus, der dem normalen Leben entgegengesetzt ist.

"Besser als jedes Theater"

Mit einer normalen Bäckerei tauschen hätte sie trotzdem nie wollen: "Ach wo, naa!", sagt sie und schüttelt energisch den Kopf. "Was man hier erlebt, da kannst jedes Theater vergessen", hat es eine nächtliche Besucherin einmal auf den Punkt gebracht. Egal ob Hipster, Normalos, Lack-und-Leder-Fans, schwul, lesbisch oder hetero: "Alles kummt!", sagt Margit. Gelebte Vielfalt, in ihrer Bäckerei fand sie immer statt. Sexuelle Orientierung — "des is ja sowieso woschd", findet die Nürnbergerin. In diesem Fall sozusagen "currywoschd", das Brötchen, das der Renner bei allen hier ist in der Nacht.

Schon um Mitternacht kommen die Ersten zu ihr, drängen sich vor ihrer Theke und in der kleinen Sitzecke. Im Sommer stehen sie bis auf die Straße hinaus. "Wenn’s warm ist, dann gänger’s goar nimmer hamm!", sagt sie. Sie mag "ihre Nachtgiger". "Nachts sind’s schon entspannter. Aber frecher auch!" Wirkliche Probleme gab es trotzdem nie. "Die Polizei kauft ja bei uns auch ein", sagt sie und zwinkert.

Neben Backwaren, Ostereiern zu jeder Jahreszeit und Getränken hat die bodenständige Fränkin auch Lebensberatung im Angebot. "Hast du keinen Mann für uns, du kennst doch so viele?" wurde sie schon von jungen Frauen gefragt. Ein Paar lernte sich nachts bei ihr hier kennen. Am Tag ihrer Hochzeit kamen sie nach dem Standesamt bei Margit vorbei, weil hier alles begonnen hatte. "Manchmal muss man bloß a weng warten können", ist ihre Erfahrung in puncto Partnersuche. Manche ihrer Kunden hat sie schon als Kinder aufwachsen sehen.

Das nächtliche Gostenhof kennt Gabsteiger dagegen nur aus der Perspektive ihrer Ladentheke. Einmal machte sie nachts eine Runde durchs Viertel.

Das Bäckerei-Sterben in Nürnberg geht immer weiter

"Ich hab die Kneipenbesitzer gekannt, weil die ja zu mir kommen, aber die Kneipen nicht", sagt sie. Vom Mops bis zum Dorfschulzen zog sie. Überall stand ein Getränk für sie bereit. "Danach war ich fertig", sagt sie und lacht.

Fertig sind jetzt auch viele ihrer Stammgäste. "Das kannst du doch nicht machen! Du kannst uns doch nicht im Regen stehen lassen!", versuchen die, denen sie es schon gesagt hat, sie zum Bleiben zu überreden. Aber die Kündigung ist unterschrieben. Der 24. August ist Margits letzte Nacht. In der wird sie ein bisschen feiern mit ihren Nachtgigern — mit Sekt und natürlich mit Currywurstbrötchen. "Sie werden mir fehlen, meine Leut’", sagt sie. "Die freundlichen. Und die frechen!"

