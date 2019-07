Für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte am Mittwochmorgen der Zusammenprall einer Straßenbahn mit einem Linienbus. Der Unfall ereignete sich am Business Tower, an der Kreuzung Ostendstraße und Cheruskerstraße. Die Kollision war so heftig, dass die Tram aus den Gleisen sprang. Drei Personen wurden bei dem Vorfall verletzt.