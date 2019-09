Mann bedroht Freundin: Polizeieinsatz am Hans-Sachs-Platz

Die Beamten nahmen den Mann am Ende vorläufig fest - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Hans-Sachs-Platz in Nürnberg ist am Freitagmittag ein Beziehungsstreit eskaliert: Ein Mann bedrohte seine Freundin, die daraufhin die Polizei rief. Die Beamten rückten mit einem größeren Aufgebot aus und nahmen den Mann am Ende fest.

Konkret rief eine Frau die Polizei um die Mittagszeit zu Hilfe, weil sie sich von ihrem Freund akut bedroht fühle. Eine größere Einheit rückte deshalb an den Hans-Sachs-Platz aus. Weil sich der Mann auch vor Ort nicht beruhigte, schritten die Beamten daraufhin ein und nahmen ihn vorläufig fest.

afr